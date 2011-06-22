Агент Гурцкая высказался о финансовом состоянии "Зенита"

Он прокомментировал слухи о том, что руководство "Зенита" урезало бюджет.

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о финансовом состоянии футбольного клуба "Зенит". Его слова приводит Telegram-канал "Футбольный Биги".

Гурцкая прокомментировал слухи о том, что руководство "Зенита" урезало бюджет. Ранее с подобными новостями выступал экс-футболист команды Андрей Аршавин. По мнению эксперта, пока эти заявления нечем доказать. Агент подчеркнул, что "Зенит" продолжает покупать иностранных футболистов.

Поэтому рациональность трат – пока просто слова. Посмотрим, как они проведут зимнее трансферное окно, учитывая, что они хотят стать чемпионами. Тимур Гурцкая, футбольный агент

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит" идет на втором месте в турнирной таблице. Команда Сергея Семака набрала 39 очков в 18 матчах и отстает от лидирующего "Краснодара" на один балл.

Ранее Жерсон заявил, что не хочет уходить из "Зенита".

Фото: Piter.tv