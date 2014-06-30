Жерсон заявил, что не хочет уходить из "Зенита"

Полузащитник забил два гола за клуб в нынешнем сезоне.

Полузащитник "Зенита" Жерсон заявил, что не хочет уходить из команды. Об этом он рассказал в интервью изданию "Спорт-Экспресс".

По словам 28-летнего бразильца, ему потребовалось время на адаптацию в новом клубе и новой стране. Жерсон подчеркнул, что ему помогли с этим бразильские легионеры "Зенита". Также футболист заявил, что его хорошо приняли в команде. Он также отреагировал на слухи о вероятном уходе из команды.

Если честно, даже не знаю, откуда все это взялось. Все, чего желаю, – работать спокойно, в тишине. Жерсон, полузащитник "Зенита"

Напомним, Жерсон перешел в "Зенит" летом 2025 года. Полузащитник провел за клуб 15 матчей во всех турнирах и забил два гола. В СМИ неоднократно появлялись слухи о желании футболиста сменить команду из-за проблем с адаптацией.

Фото: fc-zenit.ru (Вячеслав Евдокимов)