Ткаченко оценил шансы Лусиано перейти из "Зенита" в ЦСКА

Форвард играет за сине-бело-голубых с августа 2024 года.

Футбольный агент Герман Ткаченко оценил шансы нападающего "Зенита" Лусиано перейти в ЦСКА. Об этом он рассказал на YouTube-шоу "Это футбол, брат!".

По словам эксперта, 24-летнему аргентинцу поступило предложение о трансфере в летнее трансферное окно. Однако "Зенит" отказался продавать футболиста. При этом Ткаченко не считает, что Лусиано является важным игроком для "Зенита".

Я вам скажу, что есть два предложения. Официальных. Одно из "Ривер Плейт" и из Мексики. Герман Ткаченко, футбольный агент

Напомним, Лусиано перешел в "Зенит" в августе 2024 года. В нынешнем сезоне нападающий провел в составе сине-бело-голубых 22 матча во всех турнирах и забил два гола. Оба мяча футболист забил в играх на Кубок России.

Ранее мы сообщали, что "Зенит" готов продать Кассьерру за 30 млн евро.

Фото: fc-zenit.ru (Вячеслав Евдокимов)