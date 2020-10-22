"Зенит" готов продать Кассьерру за 30 млн евро

К форварду проявляют интерес клубы из Саудовской Аравии.

Футбольный клуб "Зенит" готов расстаться с нападающий Матео Кассьеррой. Об этом сообщает издание "Советский спорт".

По информации источника, к 28-летнему колумбийцу проявляют интерес клубы из Саудовской Аравии. Сине-бело-голубые готовы продать Кассьерру, если за него предложат минимум 30 млн евро. Есть вероятность, что зимнее трансферное окно клуб из Санкт-Петербурга получит несколько предложений по трансферу.

Напомним, Матео Кассьерра играет в "Зените" с 2022 года. В составе сине-бело-голубых нападающий стал двукратным чемпионом России. В нынешнем сезоне он провел за клуб 16 матчей во всех турнирах и забил семь голов.

Фото: fc-zenit.ru (Анна Мейер)