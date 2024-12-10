"Зенит" готов заплатить 7 млн евро за молодого защитника Жезуса

Петербуржцы сделали предложение.

По данным "ESPN", "Зенит" сделал "Крузейро" предложение о покупке 21-летнего центрального защитника Джонатана Жезуса. Петербургский клуб готов заплатить 7 миллионов евро двумя равными частями. Еще 1 миллион евро предусмотрен в виде бонусов.

Жезус представляет "Крузейро" с 2024 года. Его контракт действует до июня 2029 года. Сайт Transfermarkt оценивает игрока в диапазоне от 2,5 миллиона евро до 2,7 миллиона евро.

В текущем сезоне защитник провел около 30 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

"Зенит" завершил первую часть чемпионата России на втором месте, отставая от "Краснодара" на одно очко.

