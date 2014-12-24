Аршавин заявил о желании увидеть Захаряна в "Зените"

Бывший игрок "Зенита" Андрей Аршавин заявил о желании увидеть полузащитника испанского "Реала Сосьедад" Арсена Захаряна в составе сине-бело-голубых. Об этом он заявил в выпуске на YouTube-канале Fonbet.
Экс-футболист прокомментировал слухи о давнем интересе "Зенита" к 22-летнему футболисту. По словам Аршавина, клуб мог его перехватить в тот момент, когда Захарян уходил из московского "Динамо".
Я бы хотел, чтобы он в "Зените" оказался.
Андрей Аршавин, экс-игрок "Зенита"
Арсен Захарян выступает за "Реал Сосьедад" с августа 2023 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за клуб пять матчей во всех турнирах и забил один гол.
Ранее мы сообщали, что Дуглас Сантос не сыграет за "Зенит" до конца года из-за травмы.
Фото: fc-zenit.ru
