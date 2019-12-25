Дуглас Сантос не сыграет за "Зенит" до конца года из-за травмы

Бразилец повредил плечо на предыгровом занятии перед матчем с "Динамо" в РПЛ.

Защитник футбольного клуба "Зенит" Дуглас Сантос не сыграет за команду до конца нынешнего года. Об этом сообщает Telegram-канал "МЯЧ RU".

По информации источника, 31-летний бразилец повредил плечо на предыгровом занятии перед матчем 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Динамо". По итогам медицинского обследования стало ясно, что с высокой долей вероятности защитник не сможет быть задействован в матчах в нынешнем году

Дуглас Сантос играет в "Зените" с 2019 года. В составе сине-бело-голубых защитник стал пятикратным чемпионом России. В нынешнем сезоне футболист провел за клуб 12 матчей во всех турнирах и забил два гола.

Фото: fc-zenit.ru (Вячеслав Евдокимов)