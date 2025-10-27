  1. Главная
За баннер, оскорбивший министра спорта, оштрафован болельщик "Зенита"
Сегодня, 16:43
135
Подсудимый растянул плакат с оскорблением Михаила Дегтярева.

Петроградский районный суд Петербурга оштрафовал болельщика "Зенита", который показал баннер с оскорбительным высказыванием в адрес министра спорта РФ Михаила Дегтярева. Об этом пишет 27 октября телеканал "Санкт-Петербург"

Инцидент произошел в сентябре во время матча между командами "Зенит" и "Ахмат". Подсудимый, находясь в фанатском секторе сине-бело-голубых, растянул плакат с оскорблением Михаила Дегтярева, что не было согласовано. 

Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей и запретил ему в течение полугода посещать спортивные мероприятия. 

Ранее мы рассказывали о том, что жительница Петербурга оштрафована на 10 тыс. рублей за оскорбление врача. 

Фото: Piter.TV 

