Жительница Петербурга оштрафована на 10 тыс. рублей за оскорбление врача
Сегодня, 15:59
Местная жительница написала жалобу на медика и отправила ее по электронной почте в комитет по здравоохранению.

Василеостровский районный суд Петербурга рассмотрел дело в отношении женщины, которая оскорбила врача. Об этом 7 октября сообщила руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева. 

Местная жительница написала жалобу на медика и отправила ее по электронной почте в комитет по здравоохранению Северной столицы. Там указано, он "не очень хорошо поступил", объяснено это было происхождением семьи врача. В содержании обращения обнаружены признаки действий, "направленных на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства". 

Суд назначил наказание в виде штрафа в 10 тыс. рублей. 

Ранее мы рассказывали о том, что житель Петербурга оштрафован на 3 тыс. рублей за оскорбление женщины. 

