Жительница Петербурга оштрафована на 10 тыс. рублей за оскорбление врача

Василеостровский районный суд Петербурга рассмотрел дело в отношении женщины, которая оскорбила врача. Об этом 7 октября сообщила руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

Местная жительница написала жалобу на медика и отправила ее по электронной почте в комитет по здравоохранению Северной столицы. Там указано, он "не очень хорошо поступил", объяснено это было происхождением семьи врача. В содержании обращения обнаружены признаки действий, "направленных на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства".

Суд назначил наказание в виде штрафа в 10 тыс. рублей.

