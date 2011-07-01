  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Житель Петербурга оштрафован на 3 тыс. рублей за оскорбление женщины
Сегодня, 15:55
143
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Житель Петербурга оштрафован на 3 тыс. рублей за оскорбление женщины

0 0

Прокуратура возбудила в отношении нарушителя дело по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление).

Прокуратура Колпинского района Петербурга провела проверку по обращению местной жительницы. В июне мужчина высказал в ее адрес оскорбительные выражения, унижающие честь и достоинство, и показал неприличный жест, сообщили в надзорном ведомстве. 

Прокуратура возбудила в отношении нарушителя дело по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление). Ему назначен штраф в размере 3 тыс. рублей. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербурженка оштрафована на 110 тыс. рублей за откровенные фото в рабочем чате. 

Фото: Piter.TV 

Теги: оскорбление, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии