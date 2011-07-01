Житель Петербурга оштрафован на 3 тыс. рублей за оскорбление женщины

Прокуратура Колпинского района Петербурга провела проверку по обращению местной жительницы. В июне мужчина высказал в ее адрес оскорбительные выражения, унижающие честь и достоинство, и показал неприличный жест, сообщили в надзорном ведомстве.
Прокуратура возбудила в отношении нарушителя дело по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление). Ему назначен штраф в размере 3 тыс. рублей.
Ранее мы рассказывали о том, что петербурженка оштрафована на 110 тыс. рублей за откровенные фото в рабочем чате.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все