Петербурженка оштрафована на 110 тыс. рублей за откровенные фото в рабочем чате

Жительница Петербурга оштрафована на 110 тыс. рублей за откровенные фото в рабочем чате. Заявление в полицию подали коллеги, передает Neva.Today 19 сентября.

Как отмечает источник, наказание могут получить и те, кто намеренно отправил фото не в тот чат, и случайно. Санкции накладывают за распространение порнографии и мелкое хулиганство.

