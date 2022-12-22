  1. Главная
Петербурженка оштрафована на 110 тыс. рублей за откровенные фото в рабочем чате
Сегодня, 15:40
Заявление в полицию подали коллеги.

Жительница Петербурга оштрафована на 110 тыс. рублей за откровенные фото в рабочем чате. Заявление в полицию подали коллеги, передает Neva.Today 19 сентября. 

Как отмечает источник, наказание могут получить и те, кто намеренно отправил фото не в тот чат, и случайно. Санкции накладывают за распространение порнографии и мелкое хулиганство. 

Ранее на Piter.TV: покупатель фильтров для воды ответит перед судом за оскорбление продавца в Петербурге. Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ. 

Фото: Piter.TV 

Теги: интимные фото, штраф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

