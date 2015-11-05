  1. Главная
Покупатель фильтров для воды ответит перед судом за оскорбление продавца в Петербурге
Сегодня, 15:51
Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ.

Прокуратура Центрального района Петербурга провела проверку по обращению местного жителя об оскорблении. Его честь и достоинство оскорбили в мессенджере в июле, рассказали в надзорном ведомстве. 

Заявитель продавал через сайт бесплатных объявлений фильтры для воды, у него случился конфликт с покупателем. После этого мужчина отказался продавать товар. В ответ клиент отправил на телефон продавца сообщение с оскорблениями. 

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление). Материалы направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: за оскорбления в мессенджере петербурженке назначен штраф 3 тыс. рублей. 

Фото: Piter.TV 

