За воровство пакетов из магазинов грозит арест и штраф

Речь идёт о присвоении большого количества пакетов или целого рулона.

Россиян предупредили о возможных санкциях за воровство целлофановых пакетов в магазине. Речь идёт о присвоении без разрешения сразу большого количества или целого рулона. За такое нарушение может грозить штраф или арест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на преподавателя кафедры гражданского права Университета имени О. Е. Кутафина Виталия Сбитнева.

По словам юриста, в магазинах обязаны предоставить пакеты для взвешивания товаров, но их использование не должно превышать необходимое для упаковки количество. Если взять, например, целый рулон, то такие действия могут расценить как мелкое хищение. Возможное наказание – арест до 15 суток или штраф не менее 3 тыс. рублей.

Если сумма хищения меньше 1 тыс. рублей, то соответственно размер штрафа будет ниже. В случае, когда сумма похищенного превышает 2,5 тыс. рублей, то лицо может быть привлечено к уголовной ответственности. Виталий Сбитнев, преподаватель кафедры гражданского права Университета имени О. Е. Кутафина

Кроме того, продавец может подать иск на основании 60 главы Гражданского кодекса. Она регулирует обязательства вследствие неосновательного обогащения за чужой счет. Согласно закону, нарушитель обязан вернуть имущество или возместить его стоимость.

Ранее сообщалось, что в Петербурге вор пытался скрыться после кражи продуктов и был задержан. При виде правоохранителей мужчина пытался скрыться, но попытка побега не удалась.

