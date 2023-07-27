В Петербурге вор пытался скрыться после кражи продуктов и был задержан

Петербуржца поймали с оружием.

В Санкт-Петербурге сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину за кражу продуктов в сетевом супермаркете ТЦ "Пассаж". Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошёл 11 ноября. Сотрудники магазина нажали кнопку тревожной сигнализации после того, как заметили неизвестного мужчину, похитившего товары. Наряд Росгвардии оперативно прибыл на место. Подозреваемого 27 лет застали недалеко от перекрёстка Итальянской и Садовой улиц в компании знакомого. При виде правоохранителей мужчины пытались скрыться, но попытка побега не удалась.

В сумке задержанного находился пистолет, предположительно сигнальный. Оружие изъяли и направили на экспертизу. Также возникли вопросы к 42-летнему сопровождающему, который оказался причастен к другой краже продуктов из сети на проспекте Чернышевского. Оба мужчины доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

