Глава СВР назвал тему деликатной.

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин ответил на вопрос о возможности прослушивать украинских чиновников. Соответствующее заявление в комментарии журналисту кремлевского пула Александру Юнашеву сделал руководитель надзорного ведомства. Эксперт заметил, что отечественные специальные службы работают в рамках законодательства. Он добавил, что темпа прослушки иностранных чиновников из соседнего государства является деликатной для Москвы.

Каждое российское ведомство, в том числе и специальные службы, действуют в рамках тех полномочий, которые им предусмотрены нормативно-правовыми актами и в целом законодательством Российской Федерации. А в целом темы, которой вы коснулись, она достаточно деликатна Сергей Нарышкин, глава СВР России

