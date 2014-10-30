Нарышкин: политическая борьба внутри США идет не на жизнь, а на смерть

По его словам, ситуация в Соединенных Штатах характеризуется беспрецедентным уровнем напряженности.

Политическая борьба внутри США идет не на жизнь, а на смерть. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на XIII Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

По его словам, ситуация в Соединенных Штатах характеризуется беспрецедентным уровнем напряженности. Нарышкин отметил, что на это указывают случаи покушений и угроз в адрес президента страны Дональда Трампа. Также глава СВР заявил, что намерение главы Белого дома свернуть глобальные инициативы, связанные с трансгуманизмом и продвижением либеральных идеологий, вызвало резкое неприятие со стороны так называемого "глубинного государства".

Ранее Нарышкин заявил, что ЕС хочет поставить украинский сценарий на поток.

Видео: ТАСС