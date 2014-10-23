Нарышкин: ЕС хочет поставить украинский сценарий на поток

По его словам, основная ставка делается на "адресную работу с уязвимыми к индоктринированию социальными группами".

Евросоюз и Великобритания хотят поставить украинский сценарий на поток. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ в Душанбе.

По его словам, основная ставка делается на "адресную работу с уязвимыми к индоктринированию социальными группами". Нарышкин уточнил, что речь идет об этнических и конфессиональных меньшинствах. Директор СВР отмети, что под предлогом содействия укреплению национальной идентичности будет разжигаться "узкий местечковый национализм".

Поступают сведения об устойчивых контактах европейцев с националистическими партиями и движениями на пространстве СНГ. Сергей Нарышкин, дирктор СВР России

Ранее мы сообщали, что турецкая делегация прибыла на место проведения переговоров РФ и Украины в Стамбуле.

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