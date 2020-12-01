Турецкая делегация прибыла на место проведения переговоров РФ и Украины в Стамбуле

Трехсторонняя встреча должна пройти сегодня, 16 мая.

Турецкая делегация прибыла на место проведения переговоров России и Украины в Стамбуле. Об этом сообщает "РИА Новости".

Делегацию возглавляет глава турецкого МИД Хакан Фидан. Переговоры Москвы и Киева пройдут в рабочем офисе администрации президента Турции. Делегацию сопровождал бронеавтомобиль. Трехсторонняя встреча должна пройти сегодня, 16 мая, в 12:30. Перед этим состоится встреча делегаций Турции, США и Украины.

Ранее Мединский заявил, что российская делегация 16 мая будет ждать украинскую с 10 утра.

Видео: "РИА Новости"