  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:24
82
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Турецкая делегация прибыла на место проведения переговоров РФ и Украины в Стамбуле

0 0

Трехсторонняя встреча должна пройти сегодня, 16 мая.

Турецкая делегация прибыла на место проведения переговоров России и Украины в Стамбуле. Об этом сообщает "РИА Новости".

Делегацию возглавляет глава турецкого МИД Хакан Фидан. Переговоры Москвы и Киева пройдут в рабочем офисе администрации президента Турции. Делегацию сопровождал бронеавтомобиль. Трехсторонняя встреча должна пройти сегодня, 16 мая, в 12:30. Перед этим состоится встреча делегаций Турции, США и Украины.

Ранее Мединский заявил, что российская делегация 16 мая будет ждать украинскую с 10 утра.

Видео: "РИА Новости"

Теги: делегация, переговоры, россия, стамбул, турция, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии