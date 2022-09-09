Мединский: российская делегация 16 мая будет ждать украинскую с 10 утра

Переговорщики из Москвы надеются на встречу с украинскими коллегами в пятницу, 16 мая.

Российская делегация на территории Стамбула вторые сутки продолжает ждать начала рабочей встречи с украинскими переговорщиками. Соответствующее заявление журналистам сделал глав наших представителей - Владимир Мединский. Он выступил с публичным заявлением поздно вечером, 15 мая.

Завтра с утра, буквально с 10 утра, мы будем ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Владимир Мединский, глава делегации из РФ

Напомним, что двусторонние переговоры между Москвой и Киевом должны были стартовать в президентском дворце Долмабахче в четверг, однако мероприятие так и не началось. Украинская делегация накануне прибыла в Анкару вместе с лидером Владимиром Зеленским. Эксперты ожидали, что оттуда иностранцы должны были отправиться далее в столицу Турции. Однако глава государства указал, что направляет на переговоры с российской стороной делегацию во главе с министром обороны Рустемом Умеровым. Владимир Зеленский упоминал, что часть переговорщиков от Банковой уже находится в Стамбуле. В результате российская делегация, возглавляемая помощником президента Владимиром Мединским, прождала коллег с утра до позднего вечера. В конце дня делегаты провели встречу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Затем переговорщики вернулись в генеральное консульство России для того, чтобы подтвердить готовность провести переговоры в пятницу, 16 числа.

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Фото и видео: МИД России