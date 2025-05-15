Михаил Подоляк заметил, что Владимир Зеленский не может себе позволить вести диалог с Владимиром Мединским, так как решения принимает только президент России Владимир путин.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский не может встречаться с помощником российского президента Владимиром Мединским на переговорах в Стамбуле. Такое мнение огласил в эфире телемарафона советник главы киевского режима Михаил Подоляк в беседе с украинским "Пятым каналом". Ранее Ранее иностранная радиостанция сообщила со ссылкой на собственные источники о том , что в состав делегации с Банковой улицы, которая вместе с Владимиром Зеленским отправится в турецкую столицу на рабочую встречу, войдут глава офиса украинского президента Андрей Ермак, заместитель главы офиса Игорь Жовква, министр по обороне Рустем Умеров и министр по иностранным делам Андрей Сибига.

Президент не может встречаться, тем более, не совсем ясный статус будет. Михаил Подоляк, советник главы Украины

Напомним, что в среду вечером глава государства утвердил состав делегации из Кремля для двусторонних переговоров с Украиной. Возглавит российскую делегацию помощник главы государства Владимир Мединский. Его коллегами станут заместитель руководителя внешнеполитического ведомства Михаил Галузин, начальник ГУ Генерального штаба Вооруженных сил России Игорь Костюков, заместитель министра по обороне Александр Фомин.

В офисе Зеленского раскрыли содержание секретных приложений к "плану мира".

Фото и видео: YouTube / Михаил Подоляк