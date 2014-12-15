В офисе Зеленского раскрыли содержание секретных приложений к "плану мира"

Михаил Подоляк разъяснил некоторые моменты в итоговом "плане мира" киевского режима.

Советник главы офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскрыл содержание секретных приложений к плану мирного урегулирования регионального конфликта, который в настоящее время не нашел поддержки у международных союзников. Эксперт в эфире телеканала указал, что глава государства презентовал документ на заседании парламента. Речь велась о приглашении страны в Североатлантический военный альянс, снятии ограничений на совершение воздушных ударов по российской территории западным дальнобойным оружием, а также размещении на украинской земле "комплексного неядерного пакета сдерживания". Согласно плану Зеленского, кризисная ситуация должна завершиться не позже 2025 года.

Там в приложениях как раз проговорено, какое должно быть оружие, чтобы разрушать логистику очень далеко от линии фронта, уничтожать и объекты накопления, и объекты производства, в том числе там, где будет накапливаться живая сила. Еще раз подчеркиваю, в глубине РФ. Михаил Подоляк, эксперт

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