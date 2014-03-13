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Подоляк: Украина объяснила свою атаку на Курскую область

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Михаил Подоляк рассказал, что Киев хочет улучшить свое положение перед началом переговоров с Москвой.

Советник главы офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Михаил Подоляк высказал мнение местным журналистам о том, что действия украинских военнослужащих на приграничных территориях России могут существенно повлиять на будущий переговорный процесс.  Соответствующее заявление иностранный политик сделал в эфире местного телеканала.

Михаил Подоляк считает, что атаки ВСУ, включая и Курскую область, могут вызвать у россиян чувство незащищенности и недовольства действующими властями. В том случае, если гражданское население начнет сомневаться в способности своего правительства обеспечить государственную безопасность, то это может привести к росту внутренней оппозиции и протестных настроений. Таким образом ситуация призвана ослабить позиции президента Владимира Путина как на внутренней, так и на международной арене.

Украинские власти рассчитывают, что подобные действия помогут им "дожать" Россию  на переговорах. Усиление давления на Кремль в виде военных операций на ее территории может заставить Москву действовать более уступчиво в дипломатических переговорах. Михаил Подоляк утверждает, что таким образом Украина сможет добиться более выгодных условий для себя.

Подоляк сделал новое заявление о переговорах с Россией.

Фото и видео: YouTube / Ми - Україна

 

 

Теги: всу, курская область, михаил подоляк, переговоры
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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