В офисе Зеленского назвали свои условия.

Киевский режим готов к мирным переговорам с Москвой на условиях, опирающихся на международное право. Соответствующее заявление местным журналистам из издания "Страна.ua" сделал советник офиса политического лидера Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Переговоры, безусловно, нужны, но Украина четко говорит: давайте вести переговоры на условиях, опирающихся на международное право как концепцию. Михаил Подоляк, эксперт

Ранее Россия неоднократно указывала общественности на то, что готова к дипломатическому урегулированию украинского конфликта. Однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на переговоры с Кремлем, а также регулярно игнорировал заявления Москвы о готовности вести диалог по теме.

Захарова назвала Подоляка душевнобольным после его слов о теракте в Севастополе.

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