Захарова назвала Подоляка душевнобольным после его слов о теракте в Севастополе

В МИД РФ оцени ли реакцию офиса главы киевского режима на удары ВСУ по Крыму.

Заявление, которое сделал советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк о теракте в Севастополе, может позволить себе только душевнобольной человек. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова, которая выступила на полях XII Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) в Петербурге. Дипломат указала на происходящие на Украине глобальные процессы по расчеловечиванию.

То, что сказал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, переходит вообще в иную категорию, это что-то из разряда заявлений, которые может себе позволить только душевнобольной человек или человек с искаженными представлениями в принципе о нашей планете и нашей цивилизации. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ заметили, что Михаил Подоляк прямо заявил о том, что для киевского режима все, что находится на территории Крыма и Севастополя, это военные цели, а люди, оставшиеся там, являются оккупантами. Мария Захарова сообщила СМИ о том, что речь ведется либо о дихотомии, либо о психиатрическом случае, либо о стремлении Подоляка запутать ситуацию настолько, чтобы никто не понял, что именно хочет Киев.

Никто из западников даже не осмелился одернуть этих своих, так сказать, марионеток. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: украинским силовикам дали карт-бланш на отлов нежелающих быть "пушечным мясом".

Фото и видео: МИД России