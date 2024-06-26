В МИД РФ оценили процесс мобилизации украинцев в стране.

Украинское руководство дало полный карт-бланш собственным силовикам на преследование граждан, которые не желают быть пушечным мясом и покидают территорию страны. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова, которая выступила на полях XII Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) в Петербурге.

Люди не хотят становиться пушечным мясом, они бегут из страны. Для отлова беглецов в приграничные районы Молдавии, Румынии, Венгрии, Словакии киевский режим согнал дополнительные подразделения силовиков. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД России уточнили, что киевско-режимным силовикам, которые сейчас согнаны на приграничье Молдавии, Румынии, Венгрии, Словакии, дано разрешение по силовым методам, вплоть до применения огнестрельного оружия на поражение к гражданам страны.

Захарову напугало молчание Ассанжа после освобождения.

Фото и видео: МИД России