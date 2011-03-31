Захарову напугало молчание Ассанжа после освобождения

В МИД РФ удивились, что журналист публично ничего не сказал после своего освобождения.

Москве показалось подозрительным, что после своего освобождения из британской тюрьмы основатель онлайн-сервиса Wikileaks Джулиан Ассанж не дал никаких комментариев. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Чиновница признала факт того, что у нее нет деталей того, что именно с австралийским гражданином, журналистом происходило во время его заключения.

Очень напугало то, что он не сказал ни одного слова после того, как вышел из суда. Вы же прекрасно понимаете - человек, который выходит после стольких лет незаконного, несправедливого, унизительного преследования, человек, который является в общем-то певцом правды, свободы... наверное, имеет, что сказать людям. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ заметили, что оперируют информацией от ООН, специальных докладчиках Всемирной организации, которые ранее говорили о том, что Ассанж подвергался в тюрьме психологическим пыткам. В России не знают деталей сделки, на которую пошел австралиец со следствием.

Захарова рассказала, что стало известно благодаря Ассанжу.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik