В МИД РФ напомнили о расследованиях WikiLeaks.

Основатель проекта WikiLeaks Джулиан Ассанж многие годы подвергался колоссальному давлению, а сейчас у Москвы вызывает тревогу то, что после своего освобождения австралийский журналист не выступил с каким-либо заявлением. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Благодаря основателю проекта WikiLeaks мировая общественность узнала о преступлениях коллективного Запада. Чиновница напомнила слушателям шоу, что в 2006 году сайт WikiLeaks опубликовал сотни тысяч документов, в первую очередь про Ирак, и про то, что американцы, британцы и вся международная незаконная коалиция творила на территории данного государства. В частности, мир узнал правду о подложном поводе оккупации Ирака, массовых убийствах среди гражданского населения. речь идет о смертях одного миллиона человек, не являющихся военнослужащими или партизанами.

В таком масштабе, так концентрированно и, самое главное, с доказательствами на руках никто до не разоблачал. Мы узнали цену западных слов о свободе слова, независимости журналистики и обеспечении безопасности журналистов на судьбе самого Ассанжа. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ уточнили, что затем в публичном пространстве появились тысячи документов Госдепартамента США, а также стали известны махинации со стороны Хиллари Клинтон, попытки женщины-политика скрыть все, что она делает. Отдельным потрясением мария Захарова назвала детальные данные о судьбах заключенных в Гуантанамо и Абу-Грейб. Мария Захарова добавила, что команда Ассанжа раскрыла информацию о махинациях властей в Вашингтоне и о том, что происходило в организованных американцами тюрьмах.

"Произошло удивительное". Захарова о решении суда в Канаде.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik