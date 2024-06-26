В МИД РФ оценили расследование в отношении крушения Boeing.

Канадская судебная инстанция признала украинскую компанию виновной в авиакатастрофе, которая произошла в 2020 году воздушном пространстве над Тегераном. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Чиновница отметила, что иностранную компанию от киевского режима получила обвинение в безответственных действиях, приведших к трагедии в небе. В результате каждому пострадавшему или за каждого погибшего авиаперевозчик выплатит компенсацию в размере 180 тысяч долларов.

Произошло удивительное. Речь шла о том, что американцы убили на территории Ирака Сулеймани… иранского политика, государственного, общественного деятеля. <...> И после этого <…> воздушное пространство над Тегераном превратилось буквально в минное поле. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дипломат задалась вопросом о том, почему до сих пор не установлены настоящие виновники крушения гражданского самолета Boeing. Речь идет о трагедии, которая произошла над территорией Украины в 2014 году.

"Прошивка вышла наружу". Захарова об очередном заявлении Подоляка.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik