"Прошивка вышла наружу". Захарова об очередном заявлении Подоляка

Мария Захарова напомнила о словах Михаила Подоляка.

Власти из киевского режима постоянно заявляют о том, что Крым и Донбасс являются украинской территорией, но при этом они демонстрируют чудовищную ненависть к населению этих регионов. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Таким образом чиновница прокомментировала высказывание советника главы офиса президента Владимира Зеленского Михаила Подоляка об атаке Вооруженных сил Украины на пляж в Севастополе. В МИД РФ уточнили, что идеологическая прошивка киевского режима вышла наружу, а "глубинная" ненависть властей к людям не пройдет. Мария захарова объяснила, что именно для этого важно провести денацификацию в стране.

Так вы вдумайтесь в то, что говорит Подоляк: вот это все, что для них является как бы собственным, подлежит уничтожению. Не люстрации даже, не спасению – они могли бы найти формулировки, а они уже не стесняются Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

"Глубинная" ненависть киевского режима к людям, живущим в Донбассе и Крыму, не пройдет, для этого необходима денацификация, подчеркнула дипломат.

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Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik