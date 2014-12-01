РФ обеспокоена планами Японии по размыванию национального безъядерного статуса

Мария Захарова оценила политику премьера Фумио Кисиды.

Планы властей в Токио по размыванию национального безъядерного статуса Японии вызывают у Москвы особую озабоченность. В частности, на это указывают подключение государства к формату проведения совместных ядерных миссий США с задействованием стратегических бомбардировщиков, сертифицированных под выполнение ядерных задач. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница уточнила, что Вашингтон использует страну в регионе в качестве собственного инструмента не только для противодействия российскому руководству, но и Китаю. В МИД РФ видят аналогию с украинским кризисом, а ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за действий США может быть дестабилизирована.

В этом ряду также перспектива размещения на Японских островах американских ракет средней дальности. Вряд ли японский народ хочет такой же участи, которую в Вашингтоне уготовили украинцам. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ указали на опасность для региона курса администрации японского премьер-министра Фумио Кисиды на ускоренную ремилитаризацию Японии. Сюда входят последовательные шаги Токио по демонтажу пацифистских ограничений послевоенной конституции, а также формирование в этой стране наступательного военного потенциала.

Захарова: Франция провоцирует новую эскалацию в Закавказье.

Фото и видео: МИД России