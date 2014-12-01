Захарова: Франция провоцирует новую эскалацию в Закавказье

В МИД РФ оценили сотрудничество Франции и Армении в военном плане.

Париж провоцирует очередной виток эскалации на Южном Кавказе, а контракт на поставки гаубиц Caesar французского производства в Армению подтверждает этот факт. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.

Париж провоцирует очередной виток вооруженного противостояния на Южном Кавказе. Вот это еще один шаг. Мы об этом говорили, вновь вы видите подтверждение. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дипломат пояснила, что власти Елисейского дворца руководствуются не национальными интересами Еревана или даже какого-то конкретного даже одного, но народа, а стремятся использовать имеющиеся внутри общества разногласия, противоречия внутри стран или между странами в качестве собственного инструмента для достижения исключительно собственных конъюнктурных задач. В частности, Франция в этом вопросе становится, по словам Захаровой, проводником натовской идеологии на геополитической арене.

Захарова пообещала адекватный ответ на угрозы дальневосточным рубежам РФ.

Фото и видео: МИД России