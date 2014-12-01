Захарова пообещала адекватный ответ на угрозы дальневосточным рубежам РФ

В МИД РФ напомнили о готовности Москвы ответить.

Любые потенциальные угрозы дальневосточным рубежам России будут сопровождаться принятием адекватных ответных мер по укреплению обороноспособности страны. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.

В США, Республике Корея и Японии должны отдавать себе отчет в том, что любые потенциальные угрозы дальневосточным рубежам РФ будут встречать адекватные ответные меры по укреплению обороноспособности нашей страны. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дипломат подчеркнула, что сложившаяся ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе подтверждает актуальность поручения главы государства Владимира Путина, которое политик дал недавно сотрудникам отечественного внешнеполитического ведомства от 14 июня 2024 года. Речь идет о необходимости формирования новой системы по евразийской безопасности.

Захарова: Санду получила карт-бланш по зачистке Молдавии от несогласных.

Фото и видео: МИД России