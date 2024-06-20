В МИД РФ оценили заявление Лондона, Вашингтона и Оттавы по Молдавии.

Коллективный Запад предоставил молдавскому президенту Майе Санду карт-бланш на дальнейшую зачистку республики от инакомыслящих, "врагов демократии" с учетом зашкаливающей непопулярности политика в стране. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Таким образом чиновница прокомментировала Великобритании, Канады и США о том, что российское руководство якобы вмешалась в избирательные процессы в Кишиневе.

Это попытка хоть как-то заретушировать процесс последовательного превращения республики под руководством Санду, ставленницы Запада, в диктатуру... для обеспечения переизбрания на второй срок в условиях ее зашкаливающего антирейтинга. Нужно же было что-то сказать. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ предположили, что главе Молдавии потребовалась мощная поддержка извне, поэтому теперь из трех западных стран снова звучат заявления, переворачивание вещи с ног на голову и подразумевающие "отказ от здравого смысла". Мария Захарова отметила, что речь идет оь избитых русофобских штампах и голословны, бездоказательных обвинениях российского руководства в проблемах Молдавии.

Захарова потребовала от США вывезти американское ядерное оружие из Европы.

Фото и видео: МИД России