Захарова потребовала от США вывезти американское ядерное оружие из Европы

В МИД РФ объяснили требования к Вашингтону.

Москва требует от Вашингтона вывода из европейского региона всех американских ядерных вооружений и ликвидации существующей инфраструктуры для их развертывания. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница уточнила, что эти требования неизменны.

Безотносительно боеготовности вооружений, выделяемых в наряд средств для совместных ядерных миссий НАТО, данная крайне дестабилизирующая практика сама по себе продолжает оставаться серьезнейшей проблемой для безопасности на континенте, - сказала дипломат. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова обратила внимание прессы на то, что подобные миссии опираются на передовое базирование американского оружия в Европе, которое располагается за тысячи километров от национальной территории США и на расстоянии оперативной досягаемости от российской земли.

"Ритуальные танцы". Захарова заявила о провале конференции в Швейцарии.

Фото и видео: МИД России