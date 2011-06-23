"Ритуальные танцы". Захарова заявила о провале конференции в Швейцарии

В МИД РФ прокомментировали итоги мероприятия, организованного в Бюргенштоке.

Конференция по решению украинского конфликта, организованная в швейцарском городе Бюргенштоке, странами коллективного Запада, продемонстрировала провал попыток формирования эффективной системы безопасности на европейском континенте. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе.

Здесь их пресловутый пиар... То есть взять крупнейшую мировую сегодняшнюю проблему и пиаровскими методами придумать некое… мероприятие… с заведомо провальной повесткой и последствиями, про результаты и говорить не приходится. И вокруг этого устроить ритуальные танцы. Мария Захарова, пресс-секуретарь МИД РФ

Представители коллективного Запада зазывали на конференцию те государства, которые находятся от них на других континентах. В МИД РФ напомнили о том, что мир создал целую Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, однако, ни о какой безопасности в регионе сейчас нельзя говорить, так как "они бегают по всему мировому большинству и кого как – кого силой, кого уговорами – пытаются зазвать" на мероприятие в Швейцарии. Мария Захарова пояснила, что любой политический лидер или министр по внешней политике какой-либо африканской страны мог дать ответ американским властям о том, что Вашингтон входит в состав ОБСЕ в качестве гаранта безопасности континента, поэтому непонятно, для чего сейчас США бегают в Африку, Азию и Латинскую Америку.

"Нечеловеческая ненависть". Захарова о политике США по отношению к КНДР.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik