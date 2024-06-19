"Нечеловеческая ненависть". Захарова о политике США по отношению к КНДР

В МИД РФ прокомментировали отношение США к КНДР.

Реакция стран коллективного Запада на визит российского президента Владимира Путина в КНДР является истерической и судорожной. Такое поведение отчасти связано с исторической ненавистью Вашингтона к Пхеньяну. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. В МИД РФ заметили, что власти Северной кореи не сдадутся властям США, так как не хотят повторить путь Ливии.

Все, что Россия делает... будет вызывать в Вашингтоне, Лондоне и в НАТО в целом истерику. Про нас я вообще не говорю, все, что мы делаем, вызывает вот эту чудовищную реакцию заокеанских демократизаторов. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Российская чиновница отметила, что ее поражает та брезгливость, которую некоторые политики на Западе испытывают в отношении КНДР. Она заметила, что часто слышит от них слова о том, что страна якобы как-то не так развивается. Мария Захарова считает, что эти люди забывают, в чем причина такой политики КНДР, почему руководство решило идти по собственному специфичному пути, сопряженному с большим количеством трудностей. Речь идет о том, что Вашингтон сделал из Пхеньяна "объектом нечеловеческой ненависти, которая длится десятилетиями".

Захарова назвала "истеричной" реакцию Вашингтона на визит Путина в КНДР.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik