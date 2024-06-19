Захарова назвала "истеричной" реакцию Вашингтона на визит Путина в КНДР

В МИД РФ оценили статус, которым обладает генсек НАТО.

Москва является частью Азиатско-Тихоокеанского региона, поэтому имеет полное право проводить собственную политику в этом территориальном пространстве. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Дипломат уточнила, что все шаги, которые Россия предпринимает в АТР, вызывает истерику в Вашингтоне.

Ни одна страна не имеет права заниматься геополитическим инжинирингом, перенося самый подлый, плохой, грязный опыт с пространства Евроатлантики в пространство АТР. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне заявила о том, что углубление сотрудничества между Россией и КНДР "должно сильно беспокоить всех".

Захарова прокомментировала возможное назначение Рютте на пост генсека НАТО.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik