Захарова прокомментировала возможное назначение Рютте на пост генсека НАТО

В МИД РФ оценили возможности генсека НАТО.

Глобальных изменений в Североатлантическом военном альянсе в случае назначения уходящего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте со своей должности на пост генерального секретаря блока не произойдет,так как функция генсека НАТО - это озвучивание выработанной в Вашингтоне политики. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе.

Он должен озвучивать то, что вырабатывается за океаном, то, что направляется, то, что является продуктом в первую очередь американского, возьмем расширительно, англосаксонского глубинного государства. Вот это его функция - озвучивание, проведение контактов... с целью доведения вот этих, как они говорят, нарративов, ну и функция администратора. Он не является фигурой, которая вырабатывает политику и влияет на решения. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дипломат подчеркнула, что фигура генсекретаря НАТО номинальная по своему политическому влиянию. Она уточнила, что он "мощно обложен со всех сторон заместителями, которые по традиции остаются ведущими военно-политическими деятелями из США.

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Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik