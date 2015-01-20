Захарова назвала Зеленского мастером шоу-бизнеса

В МИД РФ оценили артистические возможности украинского президента.

Официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова назвала лидера киевского режима Владимира Зеленского мастером шоу-бизнеса, который использует всю палитру своих артистических возможностей для того, чтобы выдавать плохое за хорошее. Соответствующее мнение чиновница высказала в эфире телеканала "Звезда". Сотрудница МИД РФ комментарий по теме корреспондентке Россине Бодровой. Отрывок из интервью опубликован в Telegtam-канале издания.

Я думаю, это одна из причин, почему его олигарх Игорь Коломойский* в свое время и купил, купил в том числе как политический проект, потом тут же достаточно удачно для себя - на тот момент, потом правда, я думаю, он об этом пожалел - перепродал США. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

*Игорь Коломойский внесен на территории России в перечень террористов и экстремистов.

Захарова прокомментировала соглашение США и Украины в сфере безопасности.

Фото и видео: YouTube / Zvezdanews