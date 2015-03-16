В МИД РФ оценили документ, подписанный Джо Байденом и Владимиром Зеленским на G7.

Соглашение между американской администрацией при президенте Джо Байдене и украинскими властями при лидере Владимире Зеленском в сфере безопасности, подписанном на полях саммита "Большой семерки" (G7), организованном в итальянской области Апулия в 2024 году — это "просто бумажки", которые не имеют под собой никакой юридической силы. Соответствующее мнение в эфире телеканала "Звезда" высказала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова, Чиновница дала комментарий по теме корреспондентке Россине Бодровой. Отрывок из интервью опубликован в Telegtam-канале СМИ.

Это обычные бумажки. Не хочу принижать значение работы с прессой, но где-то мне кажется пресс-релизы даже поважнее будут. Потому что они несут в себе некую суть, заряженность, отражают произошедшие события. Эти соглашения ни о чем, они не имеют юридической силы. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Во внешнеполитическом ведомстве страны отметили, что такие соглашения нужны Киеву и Вашингтону для того, чтобы демонстрировать оставшимся на Украине гражданам, которых Владимир Зеленский "еще под нож не пустил", что мировое сообщество остается с ними. В частности, это важно для проведения конференции в Швейцарии, организованной коллективным Западом для помощи ВСУ.

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Фото и видео: YouTube / Zvezdanews