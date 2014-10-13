Захарова: РФ изучает варианты открытия банков в Африке

В МИД России оценили взаимодействие с партнерами в регионе.

Москва заинтересована в открытии представительств российских банков на территории африканского региона, поэтому не исключает такого варианта развития сотрудничества с иностранным партнерами. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами, организованного на полях Петербургского международного экономического форума, сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.

Это зависит не только от России, но и от заинтересованности африканских партнеров, а также юридических особенностей, национальной нормативно-правовой базы. Мы будем взаимодействовать с теми, кто тоже имеют к этому взаимный интерес. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Чиновница пояснила журналистам, что Россия также рассматривает различные варианты упрощения торгово-финансовых операций с африканскими коллегами по линии работы центральных банков. В настоящее время прорабатываются варианты наращивания финансовых расчетов в национальных валютах, а также установление прямых межбанковских корреспондентских связей, выстраивание устойчивой внешнему воздействию платежно-расчетной инфраструктуры.

Захарова заявила, что у нее нет сведений о диалоге РФ и США по прекращению огня на Украине.

Фото и видео: МИД России