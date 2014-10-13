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Захарова заявила, что у нее нет сведений о диалоге РФ и США по прекращению огня на Украине

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В МИД России прокомментировали слова Сергея Рябкова.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили о том, что у дипломатов сведений о диалоге, проводимом между Россией и американцами, по прекращению огня на территории украинского кризиса. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами, организованного на полях Петербургского международного экономического форума, сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница прокомментировала вопрос от СМИ о том, обсуждает ли Москва с Вашингтоном по каким-то каналам возможные контуры решения регионального конфликта.

У меня такой информации нет.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

МИД: Молдавия приняла декларацию по "геноциду на Украине", чтобы выслужиться перед США.

Фото и видео: МИД России

Теги: мария захарова, мид, переговоры, пмэф
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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