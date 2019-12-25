В офисе Зеленского заявили о готовности обсуждать воздушное перемирие

Михаил Подоляк раскрыл пункт перемирия, по которому Украина готова работать с Россией.

Советник офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о том, что украинские власти готовы обсуждать с российским руководством воздушное перемирие, которое может стать начальной фазой для дальнейших переговоров о достижении мира в регионе конфликта. Соответствующее заявление сделал иностранный эксперт в интервью для испанской газеты Corriere della Sera. Интервьюируемый объяснил западному СМИ, что говорит об ударе с неба, в частности, при помощи беспилотных летательных аппаратов.

Украина готова к обсуждению этого, готова рассматривать этот сценарий и считает его начальным этапом для достижения реалистичных переговорных позиций. Михаил Подоляк, советник главы Украины

"Не может встречаться": в Киеве резко высказались о переговорах в Стамбуле.

Фото: YouTube / Михаил Подоляк