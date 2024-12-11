В офисе главы Украины считают, что при войне между США и России Украине было бы лучше.

.Советник главы офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал, что украинские власти хотели бы спровоцировать прямой военный конфликт между американской администрацией и российским руководством. Соответствующее заявление иностранный аналитик сделал в эфире YouTube-канала местного новостного агентства "РБК-Украина". По словам гостя программы, в этом случае Киеву было бы лучше.

Ну предположить мы можем все что угодно с вами, но есть рациональные вещи. <...> Необязательно доводить до прямого боестолкновения Америки и России, ну нам бы безусловно было бы намного лучше, потому что это все-таки иного уровня.... но понимаем, что это ну слишком сложно. Михаил Подоляк, эксперт

Таким образом Михаил Подоляк ответил на вопрос ведущего о том, можно ли допустить вариант, при котором лидер Белого дома Дональд Трамп пойдет на ввод каких-то военнослужащих или прочих сил на украинскую территорию для того, чтобы вернуть "недра" Напомним, что 16 октября 2024 года Владимир Зеленский представил в Верховной Раде "план победы". Документ состоял из пяти пунктов. Четвертый пункт, посвященный экономической системе страны, предполагает совместную с международными союзниками защиту имеющихся на Украине критических ресурсов. В частности речь идет о запасах урана, титана, лития и графита.

В офисе Зеленского раскрыли содержание секретных приложений к "плану мира".

Фото и видео: YouTube / РБК-Україна