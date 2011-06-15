Журналист дал интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche.

Российский телеведущий Владимир Соловьев заявил о том, что считает большую войну в Европе неизбежной из-за позиции национальных правительств ряда стран регионального сообщества. Соответствующий комментарий журналист сделал для западного издания Die Weltwoche в ответ на вопрос швейцарских корреспондентов о том, считает он ли большую войну в Европе неизбежной. Представитель СМИ уверен, что Москва не пошла на эскалацию конфликта первой и была готова на заключение мира во время переговоров с украинской делегацией в Стамбуле весной 2022 года.

Конечно, это неизбежно, потому что именно в это ваши правительства вложили значительные средства. Позвольте мне напомнить вам, что мы были готовы остановиться Стамбуле, когда речь даже не шла о Запорожье. Речь даже не шла о Херсоне, и украинская сторона согласилась. Владимир Соловьев, журналист

Ведущий добавил, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и французский президент Эммануэль Макрон настояли на продолжении боевых действий на Украине, что привело к гибели более миллиона граждан страны. В России уверены, что международные союзники киевского режима в будущем увидят рост криминальной активности, а также то, как увидите, как украинская мафия грабит банки, совершают теракты с использованием нового вида оружия с новым уровнем военных знаний.

ТАСС: обвиняемые в покушении на Соловьева покупали оружие в даркнете.

Фото: Вконтакте / Соловьев Live