ТАСС: обвиняемые в покушении на Соловьева покупали оружие в даркнете

Один из подозреваемых занимался переделкой оружия.

Соучастники покушения на российского журналиста Владимира Соловьева покупали компоненты для огнестрельного оружия через даркнет (теневой сегмент Интернета). Соответствующее заявление сделали журналисты информационного агентства "ТАСС" со ссылкой на изученные материалы уголовного дела. Ранее три фигуранта расследования частично признали вину в инкриминируемых эпизодах.

Значительная часть огнестрельного оружия была переделана из охолощенных образцов. Отсутствующие детали для этого приобретались в даркнете. материалы уголовного дела

Следственные органы заметили, что за переделку оружия отвечал член преступной группировки Владимир Беляков. Во время допроса мужчина не отрицал причастность к криминальной деятельности, связанной с нападением на телеведущего. Он объяснил, что увлекся процессом изменения оружия после того, как отбыл наказание за другое преступление. Однако фигурант уголовного дела уточнил, что не собирался убивать жертву. Он добавил, что ему подбросили пистолет Макарова, ранее найденный у него оперативниками.

Фото: Вконтакте / Соловьев Live