В Кремле оценили важность пропаганды в современном мире.

В Москве отметили вклад главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также российского журналиста Владимира Соловьева в освещение темы специальной военной операции. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на просветительском марафоне "Знание. Первые" официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля заметил, что СМИ бурно развиваются, а информация и пропаганда "залезают в уши" аудитории и работают "из каждого утюга". Он добавил, что киевский режим использует этот метод влияния на общество, но это также должна делать и Россия.

У нас много славных специалистов, которые знают и умеют, как это делать... Володя Соловьев, Маргарита Симоньян - этот список можно очень долго продолжать, наши военкоры... Их надо называть по именам, давайте ими гордиться. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков отметил героизм людей, живущих в приграничных с Украиной районах.

Фото и видео: Вконтакте / Комсомольская правда - KP.RU