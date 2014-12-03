Песков отметил героизм людей, живущих в приграничных с Украиной районах

В Кремле назвали действия жителей приграничья "вдохновляющими".

В Москве отметили героизм россиян, которые проживают на территории приграничных с Украиной районах нашего государства. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на просветительском марафоне "Знание. Первые" официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля добавил, что глава государства понимает, как этому населению сейчас тяжело. Высокопоставленный гость мероприятия добавил, что все граждане должны понимать, насколько проявляют героизм те люди, оставшиеся в Курской, Белгородской областях.

И, действительно, сейчас наши сограждане там испытывают все тяготы. И наш президент это очень хорошо знает. И вы знаете, что это главный приоритет в его работе - забота об этих людях. И, конечно же, не может не восхищать героизм этих людей. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков рассказал, зачем немцы пришли в СССР в 1941 году.

Фото и видео: Вконтакте / Комсомольская правда - KP.RU