В Кремле напомни ли о стремлении германии уничтожить советских людей.

Ни у кого не должно быть сомнений в том, что немцы в 1941 году пришли на территорию Советского Союза для того, чтобы сделать советский народ рабами или полностью уничтожить. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на просветительском марафоне "Знание. Первые" официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля указал аудитории, что приводит слова тех немцев, которые вступили на нашу землю во времена Второй мировой войны.

И это не слова пропаганды. Это слова, которые говорили сами немцы. Это слова, которые говорил Гитлер на всех совещаниях, когда верстался план Барбаросса, нас всех должны были убить. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков прокомментировал заявление Макрона о давлении на Россию.

Фото и видео: Вконтакте / Комсомольская правда - KP.RU