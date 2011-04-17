По его словам, во Франции не утруждают себя тем, чтобы слушать заявления Путина.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о давлении на Россию. Об этом он рассказал журналистам.

В Кремле отреагировали на слова французского лидера, который заявил, что на Москву усилят давление в ближайшие восемь-девять дней в контексте достижения прекращения огня на Украине. Песков отметил, что во Франции не утруждают себя тем, чтобы слушать заявления президента РФ Владимира Путина.

Лишний раз подтверждает, что по-прежнему, к сожалению, в европейских столицах больше предпочитают ориентироваться на продолжение войны. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что в в графике Путина нет беседы с Трампом.

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